Что такое портрет литературного героя

Литература
Что такое портрет литературного героя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Портрет литературного героя - это описание, как автор характеризует этого персонажа (его внешность, одежда, движения, жесты, манеры и тд).. 
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