Первый рабочий за 1 час делает 32 детали а второй за 4 ч делает столько деталей Сколько первый за 5 часов сколько часов они вместе сделают 216 деталей
Математика
Первый рабочий за 1 час делает 32 детали а второй за 4 ч делает столько деталей Сколько первый за 5 часов сколько часов они вместе сделают 216 деталей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32х5=160(дет.)-делает 1 рабочий за 5 часов и 2 за 4 часа 2)160:4=40(дет)-2 рабочий делает за 1 час 3)40+32=72(дет)-делают оба рабочих за 1 час 216:72=3 часа время за которое они сделают 216 деталий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Чему равна удельная иеплоемкость стекла если протирка массой 5 г нагреваясь на 100*?? получила 400 об энергии
Другие предметы