Первый рабочий за 1 час делает 32 детали а второй за 4 ч делает столько деталей Сколько первый за 5 часов сколько часов они вместе сделают 216 деталей

Математика

Первый рабочий за 1 час делает 32 детали а второй за 4 ч делает столько деталей Сколько первый за 5 часов сколько часов они вместе сделают 216 деталей

Автор: Гость