Вопросы для сравнения когда достигла расцвета Империя Карла Великого

История
Вопросы для сравнения когда достигла расцвета Империя Карла Великого
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Гость:
Карла великого 800г , территория Западная Европа,от северного моря на севере до Средиземного на море, от Атлантики на западе до границы современной Австрии на востоке  франки, саксы итальянцы,  католики, королем, укрепляли власть, распространяя религию
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