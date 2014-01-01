Синонемы к этим словам:куржак, жалица, ляда, кочет, груба, мысник, тын, бачить, баский, гарно.
Русский язык
Синонемы к этим словам:куржак, жалица, ляда, кочет, груба, мысник, тын, бачить, баский, гарно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 изморозь,иней 2 крапива 3 низина,овраг 4 петух 5 грубый
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