Помогите пожалуйста на завтра нужно
Математика
Помогите пожалуйста на завтра нужно
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Ответ: с двух участков собрали 9 5/12 т
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