Чем Настенька отличается от фольклорной Снегурочки? нужно срочно помогите даю 20 баллов
Литература
Чем Настенька отличается от фольклорной Снегурочки? нужно срочно помогите даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тем что Настенька пропавшая девочка,а снегурочка всем известная внучка Деда Мороза
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