Мать на два лет старше дочери. сумма их возрастов сейчас равна 44.сколько лет матер???.

Математика
Мать на два лет старше дочери. сумма их возрастов сейчас равна 44.сколько лет матер???.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может на 20 лет?  х- девочка  х+20- мама   х+х+20=44 2х+20=44 2х=44-20 2х=24/ : 2 х=12  х+20=12+20=32 ответ маме 32 года
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