Мать на два лет старше дочери. сумма их возрастов сейчас равна 44.сколько лет матер???.
Математика
Мать на два лет старше дочери. сумма их возрастов сейчас равна 44.сколько лет матер???.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может на 20 лет? х- девочка х+20- мама х+х+20=44 2х+20=44 2х=44-20 2х=24/ : 2 х=12 х+20=12+20=32 ответ маме 32 года
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