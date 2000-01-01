Решите задачу уравнением Из яблок,груш,и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза бо??ьше ,чем абрикосов,и на 500г меньше,чем яблок.Всего понадобилось2кг яблоки груш.Сколько кг абрикосов и сколько кг яблок понадобилось для иготов...

Математика

Решите задачу уравнением Из яблок,груш,и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза бо??ьше ,чем абрикосов,и на 500г меньше,чем яблок.Всего понадобилось2кг яблоки груш.Сколько кг абрикосов и сколько кг яблок понадобилось для иготовления сока

Автор: Гость