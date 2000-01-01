Решите задачу уравнением Из яблок,груш,и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза бо??ьше ,чем абрикосов,и на 500г меньше,чем яблок.Всего понадобилось2кг яблоки груш.Сколько кг абрикосов и сколько кг яблок понадобилось для иготов...

Математика
Решите задачу уравнением Из яблок,груш,и абрикосов изготовили сок.Груш в 3 раза бо??ьше ,чем абрикосов,и на 500г меньше,чем яблок.Всего понадобилось2кг яблоки груш.Сколько кг абрикосов и сколько кг яблок понадобилось для иготовления сока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 абрикосы х  груши 3х  яблоки х+500  х+3х+х+500=2000 5х=2000-500=1500 х= 300 абрикосов 300 г, груш 900 ш, яблок 800 г
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