Выразить 43мм,в см,мм 18 см,в дм,см 6дм7см,в см 6дм,в см 30мм,в см 5см6мм,в мм

Математика
Выразить 43мм,в см,мм 18 см,в дм,см 6дм7см,в см 6дм,в см 30мм,в см 5см6мм,в мм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43мм=4см3мм 18см=1дм8см 6дм7см=67см 6дм=60см 30мм=3см 5см6мм=56мм
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