Выразить 43мм,в см,мм 18 см,в дм,см 6дм7см,в см 6дм,в см 30мм,в см 5см6мм,в мм
Математика
Выразить 43мм,в см,мм 18 см,в дм,см 6дм7см,в см 6дм,в см 30мм,в см 5см6мм,в мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43мм=4см3мм 18см=1дм8см 6дм7см=67см 6дм=60см 30мм=3см 5см6мм=56мм
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