120 минут это 1час и 20 минут
Математика
120 минут это 1час и 20 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет , это два часа В часе 60 минут 120/60=2
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