Вставить слова 1)Таң қылаң бере _____2)Қолы қолына жұқпай ______3)Күндіз-түні тынбай _________4)Таңертеңнен қара кешке дейін_______ Керекті сөздер: күні бойы, ерте, тоқтамай, тез
Қазақ тiлi
Вставить слова 1)Таң қылаң бере _____2)Қолы қолына жұқпай ______3)Күндіз-түні тынбай _________4)Таңертеңнен қара кешке дейін_______ Керекті сөздер: күні бойы, ерте, тоқтамай, тез
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ерте 2)тез 3)тоқтамай4)күні бойы
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