В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок лодок в 2 раза больше чем теплоходов катеров в 3 раза больше чем лодок сколько теплоходов в порту решение
Математика
В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок лодок в 2 раза больше чем теплоходов катеров в 3 раза больше чем лодок сколько теплоходов в порту решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот смотри, как расписать условие!!!! Правильное составленное условие-залог успеха!!! Пусть теплоходов -х, тогда лодок - 2х , и катеров - 6х вместе 36, то х + 2х+6х=36 9х=36 х=5 теплоходов-4, лодок-8, катеров 8*3=24
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