В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок лодок в 2 раза больше чем теплоходов катеров в 3 раза больше чем лодок сколько теплоходов в порту решение

Математика

В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок лодок в 2 раза больше чем теплоходов катеров в 3 раза больше чем лодок сколько теплоходов в порту решение

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