Прочитайте. Подумайте, в какие группы можно обеденить данные слова. Медведь, дождь, язык пальто, очки, ключь, чайник, молния, русский, индей учитель обувь. Выпешите сначала слова, которые нельзя переносить с одной сроки на друг...
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Прочитайте. Подумайте, в какие группы можно обеденить данные слова. Медведь, дождь, язык пальто, очки, ключь, чайник, молния, русский, индей учитель обувь. Выпешите сначала слова, которые нельзя переносить с одной сроки на другую, потом остольные слова, разделяя их для переноса горизонтальной чёрточкой(?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь,язык,ключ,обувь. мед-ведь,паль-то,оч-ки,чай-ник,мол-ния,рус-ский,инде-ец,учи-тель
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