Прочитайте. Подумайте, в какие группы можно обеденить данные слова. Медведь, дождь, язык пальто, очки, ключь, чайник, молния, русский, индей учитель обувь. Выпешите сначала слова, которые нельзя переносить с одной сроки на друг...

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Прочитайте. Подумайте, в какие группы можно обеденить данные слова. Медведь, дождь, язык пальто, очки, ключь, чайник, молния, русский, индей учитель обувь. Выпешите сначала слова, которые нельзя переносить с одной сроки на другую, потом остольные слова, разделяя их для переноса горизонтальной чёрточкой(?

Автор: Гость