Собери рассказ олимпиада с пушкиным

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Собери рассказ олимпиада с пушкиным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Как заварить вкусный чай? 2. Конечно, надо вскипятить воду. 3. Обдать кипятком заварочный чайник. 4. Потом аккуратно насыпать в него ложечкой чай. 5. Залить горячей (не кипящей!) водой. 6. Закрыть чайничек и подождать пять минут. 7. Достать чашки и блюдца и разлить чай. 8. Наконец, поставить на стол любимое печенье. 9. Приятного аппетита!
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