Собери рассказ олимпиада с пушкиным

Гость: Гость:

1. Как заварить вкусный чай? 2. Конечно, надо вскипятить воду. 3. Обдать кипятком заварочный чайник. 4. Потом аккуратно насыпать в него ложечкой чай. 5. Залить горячей (не кипящей!) водой. 6. Закрыть чайничек и подождать пять минут. 7. Достать чашки и блюдца и разлить чай. 8. Наконец, поставить на стол любимое печенье. 9. Приятного аппетита!