5-9 Английский язык 5+3 б Пожалуйста помогитеее!!!!!!! Надо дополнить предложения!!!! 1)если б не критика моего друга, то… 2) если б не мой дедушка, то… 3) если б не решение семьи,то… ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!

Русский язык
5-9 Английский язык 5+3 б Пожалуйста помогитеее!!!!!!! Надо дополнить предложения!!!! 1)если б не критика моего друга, то… 2) если б не мой дедушка, то… 3) если б не решение семьи,то… ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) я бы не смогла научиться аздить на машине 2) в нашей семье не было бы героя 3) Мы ба не отправились в парк
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