Сколько встретилось главных орфограм и других возрощаясь под вечер с поля потеря??а сережку поля
Русский язык
Сколько встретилось главных орфограм и других возрощаясь под вечер с поля потеря??а сережку поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С поля - Поля, серёжка - Серёжка, возвращаясь, потеряла
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