5 речень з словосполученям
Українська мова
5 речень з словосполученям
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На деревах жовте,червоне,та помаранчеве листя.Влітку всі ми любимо полежати на зеленій травиці.Кожного ранку я йду до школи з моєю сестрою.Успіхів на нелегкому шляху навчання.Всі ми люди маємо право на чисте кохання без фальшу.
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Құрық,асау тай,бұйрық берді,таяқ ұстаған қария,жылқышы,сақ қимылдайды,құрақты жапыру сөздеримен сөйлем құрау
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