5 речень з словосполученям

Гость: Гость:

На деревах жовте,червоне,та помаранчеве листя.Влітку всі ми любимо полежати на зеленій травиці.Кожного ранку я йду до школи з моєю сестрою.Успіхів на нелегкому шляху навчання.Всі ми люди маємо право на чисте кохання без фальшу.