Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывёт моторная лодка за 7ч,двигаясь со скоростью 32 км/ч

Математика
Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывёт моторная лодка за 7ч,двигаясь со скоростью 32 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v*t, S=32*7=224км проплывёт лодка
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