Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывёт моторная лодка за 7ч,двигаясь со скоростью 32 км/ч

Математика

Найдите по формуле пути расстояние,которое проплывёт моторная лодка за 7ч,двигаясь со скоростью 32 км/ч

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