Найдите десятичные эквиваленты чисел по их прямым кодам, записанном 8-разрядном ф??рмате со знаком: а) 01001100 б) 0010101

Информатика

Найдите десятичные эквиваленты чисел по их прямым кодам, записанном 8-разрядном ф??рмате со знаком: а) 01001100 б) 0010101

Автор: Гость