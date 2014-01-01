Как перевести? It is in Siberia. Sochi is famous for its beaches. You can swim or go diving. Sochi is the capital of the 2014 Winter Olympics!
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Как перевести? It is in Siberia. Sochi is famous for its beaches. You can swim or go diving. Sochi is the capital of the 2014 Winter Olympics!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это в Сибири. Сочи славится своими пляжами. Вы можете поплавать или заняться дайвингом. Сочи-столица зимней Олимпиады 2014 года!
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