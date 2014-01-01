Написать сочинение описание животного(любого)не из интернета)))ЗАРАНЕЕ СПАСИБО 15 БАЛЛОВ
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Написать сочинение описание животного(любого)не из интернета)))ЗАРАНЕЕ СПАСИБО 15 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошки - одни из наиболее популярных домашних питомцев, которые есть почти у каждого. Они милые, пушистые, ласковые, нежные. Их не нужно ежедневно выгуливать, как, к примеру, собак. Да и удобны эти животные тем, что практически всегда находятся в спящем режиме. Очень много породистых кошек, но также есть и беспородные. Окрас у каждого семейного любимца бывает совершенно различен: рыжий, белый, серый, черный, даже трехцветки встречаются. Это мирные животные, с которыми можно и спокойно отдохнуть. Мне самой очень нравятся кошки, это одни из моих любимых питомцев. (Последнее предложение можешь написать по-своему).
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Как перевести? It is in Siberia. Sochi is famous for its beaches. You can swim or go diving. Sochi is the capital of the 2014 Winter Olympics!