Сочинение на тему не надо быть жадным

Русский язык
Сочинение на тему не надо быть жадным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введи почему и к каким последствиям приведёт жадность
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