Что такое право вето

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Что такое право вето
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Помогите пож составить 5 предложений к этой картинке ☝️☝️
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