Что такое природные ресурсы
Экономика
Что такое природные ресурсы
Ответ(ы) на вопрос:
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Приро́дные ресу́рсы — это естественные ресурсы, необходимые для существования человеческого общества и используемые в хозяйстве.
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