Что такое природные ресурсы

Экономика
Что такое природные ресурсы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приро́дные ресу́рсы — это естественные  ресурсы, необходимые для существования человеческого общества и используемые в хозяйстве.
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