Сочинение на тему таинственные образы приролды

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Сочинение на тему таинственные образы приролды
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Тонкий лирик и психолог, Блок удивительно точно и зримо отражает в своих произведениях картины природы России. Он не идеализирует окружающее. Ему милы убогие и скучные пейзажи родной страны, близка неброская красота России. Выхожу я в путь, открытый взорам, Ветер гнет упругие кусты, Битый камень лег по косогорам, Желтой глины скудные пласты. Разгулялась осень в мертвых долах, Обнажила кладбища земли, Но густых рябин в проезжих селах Красный цвет зареет издали. Выросший среди необъятных просторов суровой природы средней полосы России, Блок с детства впитал любовь к ее лесам и полям, рекам и озерам, сказкам и поверьям. Фольклор неотделим от природы Руси, часто поэт показывает в своих стихотворениях эту неразрывную связь: Русь, опоясана реками И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна... Блока восхищают просторы родной страны. Не отсюда ли и широта русской души? За снегами, лесами, степями Твоего мне не видно лица. Только ль страшный простор пред очами, Непонятная ширь без конца? С детства красота родной земли вошла в душу поэта, очаровала и околдовала его. Картины природы тесно связаны с душевными переживаниями автора. Поэт-символист, он видит и передает таинственную прелесть окружающего. Его душевный настрой порой удивительно гармоничен пейзажу, и тогда звучит торжественный гимн жизни: Принимаю пустынные веси! И колодцы земных городов! Осветленный простор поднебесий И томления рабьих трудов! Пейзаж в произведениях Блока напряженный, в нем всегда присутствует драматический настрой. Природа не безмятежна, она в ожидании каких-то событий, всегда в центре происходящего. Одним из лучших произведений Блока о России является цикл стихотворений «На поле Куликовом». Поэту удалось увидеть и поразительно точно передать связь окружающего и событий, они неотделимы друг от друга. Здесь показано историческое предначертание России, ожидание чуда и безграничная сыновняя любовь.
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