Как сложилась судьба Петра Гринёва?(Капитанская дочка)

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«Капитанская дочка» А. С. Пушкина — произведение оригинальное и спорное. Это и историческая повесть, задуманная еще в 1833 году, и семейная хроника рода Гриневых, и захватывающая история любви двух молодых сердец. Произведение можно причислить также к жанру романа-притчи, так как судьбы главных героев являются прямым подтверждением народной мудрости, вынесенной в эпиграф. Также это роман-воспитание или роман-становление характеров, один из первых в российской литературе, в котором психологически точно и весьма обоснованно описывается изменение характера главного героя под напором жизненных обстоятельств. Повесть «Капитанская дочка» не даром называют исторической хроникой. В ней представлены не просто исторически значимые лица, но и само действие имеет документальную основу — приказы, выписки, письма, которые с такой тщательностью Пушкин разыскивал в архивах. Описываемые события происходят на протяжении нескольких лет — с 1772 по 1775 год. Ведется рассказ от имени Петра Гринева, потомственного дворянина, искренне преданного императрице Екатерине II и родине, убежденного в необходимости самодержавия. Воспоминания Гринева (а повесть представляет собой мемуары или воспоминания главного героя) связаны с одним их страшнейших событий российской истории — восстанием Е. И. Пугачева. Это яркая и сложная историческая личность — в центре романа, к нему стремятся все основные сюжетные линии, с ним взаимодействуют практически все герои произведения, только мало кому из них удается уйти живым после встречи с ним. Гринев не только свидетель, но и участник происходящего вокруг него. Становление характера, признаться, довольно стойкого и прямолинейного, молодого дворянина связано с постоянным испытанием его чести и совести. После отъезда из дома молодой барин постоянно попадает в ситуации сложного нравственного выбора, абсолютно правильного, несмотря на жалкий жизненный опыт. Он заключался только во фразе, сказанной сыну на прощание и вынесенной автором в эпиграф: «береги честь смолоду»