Какие функции выполняют органы выделительной системы? ( ответ краткий)
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Какие функции выполняют органы выделительной системы? ( ответ краткий)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выводящих из организма избыток воды, продукты обмена веществ, соли, а также ядовитые вещества, попавшие в организм извне или образовавшиеся в нём.
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