К 50г раствора, содержащего 10% хлорида железа (II), добавили гидроксид натрия. Вычисл??те массу образовавшегося осадка.

Химия
К 50г раствора, содержащего 10% хлорида железа (II), добавили гидроксид натрия. Вычисл??те массу образовавшегося осадка.
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Гость:
Решение данной задачи в фото ниже.
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