442:49=D(ост 3) помогите пожалуйста
Математика
442:49=D(ост 3) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
442:49= D(ост. 3) D=(442-3):49=439:49= если остаток =1 D=(442-1):49=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Одна сторона треугольника на 6 см меньше другой,а угол между ними равен 60°.Найдите периметр если его третья сторона равна 14 см
Русский язык
Химия
К 50г раствора, содержащего 10% хлорида железа (II), добавили гидроксид натрия. Вычисл??те массу образовавшегося осадка.
Другие предметы