Что такое природные сообщества ? Примеры ! Мне просто нужно сделать проект об одно?? из природных сообществ !
Биология
Что такое природные сообщества ? Примеры ! Мне просто нужно сделать проект об одно?? из природных сообществ !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природное сообщество (биоценоз) - это единение живой и неживой природы, образующееся в определенных условиях окружающей среды.....туда входит лес луг водоемы и.т.д. .
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