Что такое профессионализмы и жаргонизмы. Ответ только в конспектированной (консп??кт) форме.

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В лек­си­ке со­вре­мен­но­го рус­ско­го языка есть слова, спе­ци­аль­но при­ду­ман­ные лю­дь­ми опре­де­лен­ной со­ци­аль­ной или воз­раст­ной груп­пы и упо­треб­ля­е­мые ими при об­ще­нии друг с дру­гом. Тай­ный смысл этих слов по­ня­тен неболь­шо­му кругу лиц, объ­еди­нен­ных об­щи­ми ин­те­ре­са­ми и вре­мя ­про­вож­де­ни­ем.Про­чи­тай­те сти­хо­тво­ре­ние. Вы узна­е­те, как в лек­си­ко­ло­гии на­зы­ва­ют­ся огра­ни­чен­ные в своем упо­треб­ле­нии слова, ко­то­рые, слов­но пыль, за­со­ря­ют нашу речь