Что такое профессионализмы и жаргонизмы. Ответ только в конспектированной (консп??кт) форме.
Русский язык
Что такое профессионализмы и жаргонизмы. Ответ только в конспектированной (консп??кт) форме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лексике современного русского языка есть слова, специально придуманные людьми определенной социальной или возрастной группы и употребляемые ими при общении друг с другом. Тайный смысл этих слов понятен небольшому кругу лиц, объединенных общими интересами и время провождением.Прочитайте стихотворение. Вы узнаете, как в лексикологии называются ограниченные в своем употреблении слова, которые, словно пыль, засоряют нашу речь
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