У Бекжан а, Али и Андрея было 2 яблоко и груша.Какие фрукты у каждого, если у мальчи??ов они разные, а у Андрея -не груша?
Математика
У Бекжан а, Али и Андрея было 2 яблоко и груша.Какие фрукты у каждого, если у мальчи??ов они разные, а у Андрея -не груша?
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Гость:
Бекжан-яблоко Али-груша Андрей-яблоко
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