У Бекжан а, Али и Андрея было 2 яблоко и груша.Какие фрукты у каждого, если у мальчи??ов они разные, а у Андрея -не груша?

Математика

У Бекжан а, Али и Андрея было 2 яблоко и груша.Какие фрукты у каждого, если у мальчи??ов они разные, а у Андрея -не груша?

Автор: Гость