Существует ли треугольник у которого длины сторон и длины высот являются натурал??ными числами?

Геометрия
Существует ли треугольник у которого длины сторон и длины высот являются натурал??ными числами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да существует, потому что натуральное число это число с высотой
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