Помогите составить сочинение на тему- в чем трагедия Гамлета
Литература
Помогите составить сочинение на тему- в чем трагедия Гамлета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гамлет-остроумный и смелый юноша,который смог отомстить за отца,но и заодно потеряв при этом и свою жизнь.Судьба бедного принца сложилась наперекосяк,из-за одного замужества матери с его же дядей и самого главного,он узнал,что этот дядя и есть убийца его отца-Гамлета.Два удара сразу притерпел юноша,но он так легко не сдался.Он встал на путь справедливый и решил по завещанию отца отомстить дяде за его вероломный поступок.Его же дядя несколько раз хотел прикончить сына датского,но хитрость Гамлета не позволила допустить этому.Гамлет придумал план относительно мести дяде.Яд.И он смог это сделать. Трагедия Гамлета состоит в том что,он потерял отца и хотел отомстить,и отомстил.
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