Напишите сочинение на тему "Мой любимый предмет в школе-математика" В сочинение д??лжно быть 3 абзаца...заранее спасибо)))
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Напишите сочинение на тему "Мой любимый предмет в школе-математика" В сочинение д??лжно быть 3 абзаца...заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый предмет математика патому-что есть задачи и примеры математика самое лучшее у меня в России
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