Помогите срочно!!! 8 и 9

8) V=Vo+at V=2+5t a=0.4 м/с² Vo=2 м/с S=Vot+0.5at² S=2*5+0.5*2*25=35 м 9)дано Vo1=1 м/с V1=4 м/с t1=3 c a1-? Vo2=4 м/с V2=4 м/с t2=2 c а2-? Vo3= 4 м/с V3= 0 t3=2 c a3-? a=(V-Vo)/t a1=(4-1)/3=1 м/с² a2=(4-4)/2=0 a3=(0-4)/2=-2 м/с² В координатах аОt а1-прямая выше оси Оt на 1 единицу, а2-прямая совпадающая с осью Оt? а3-прямая ниже оси Оt на 2 единицы