Особенности приспособления у насекомых к полету? Подскажите☺. Биология 7 класс
Биология
Особенности приспособления у насекомых к полету? Подскажите☺. Биология 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приспособления насекомых к полету: 1) Крылья насекомых представляют собой пластинчатые выросты покровов,которые помогают осуществлять перелет с одного пространства в другое. Но важно знать, что крылья насекомых, в отличие от крыльев летающих позвоночных животных, лишены собственной мускулатуры и приводятся в движение сокращением мышц груди. 2) Основной формой передвижения насекомых в воздухе является машущий полет, который присущ всем насекомым . 3) Также для насекомых характерен зависающий полет: В зависающем полете, в отличие от поступательного, насекомое стремится сохранить свое положение в пространстве неизменным.
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