Запишите в виде одночлена стандартного вида ((3f)²r)²gh·1/81
Алгебра
Запишите в виде одночлена стандартного вида ((3f)²r)²gh·1/81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((3f)²r)²gh·1/81=(9f² r) ² gh·1/81=81f⁴· r² ·gh·1/81=f⁴ghr²
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