Легкие задачи помогите решить #2(с вопросами) и #3(с поиснением)

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Номер 2 Маша купила 6 тетрадей - ? рублей Вова купил 8 тетрадей - ? рублей на 48 рублей больше чем Маша 1) 8-6=2 (шт) Вова купил на 2 тетради больше 2)48:2=24 рубля стоит одна тетрадка 3) 6x24=144 рубля потратила Маша 4) 144+48 или 24x8=192 рубля потратил Вова Ответ : Маша потратила 144 рубля , а Вова потратил 192 рубля P.S это можешь не писать что под скриптом но в 4 действии можно решить двумя способами которые я указал выбери только один из них Номер 3 Игорь купил 5 альбомов - ? рублей Света купила 9 альбомов -? рублей на 64 рубля потратила больше чем Игорь 1) 9-5= 4 (шт) на 4 альбома Света купила больше чем Игорь 2)64:4=16 (руб) Стоит один альбом 3) 5x16=80 (руб) Потратил Игорь 4) 9x16=144 (руб) Потратила Света Ответ: Игорь потратил 80 рублей , а Света 144 рубля