Лодчик по озеру в стоячей воде плов 2 часа со скоростью 7 км/ч.Какое расстояние проплыл лодчик?Дам 11 баллов

Математика

Лодчик по озеру в стоячей воде плов 2 часа со скоростью 7 км/ч.Какое расстояние проплыл лодчик?Дам 11 баллов

Автор: Гость