Лодчик по озеру в стоячей воде плов 2 часа со скоростью 7 км/ч.Какое расстояние проплыл лодчик?Дам 11 баллов
Математика
Лодчик по озеру в стоячей воде плов 2 часа со скоростью 7 км/ч.Какое расстояние проплыл лодчик?Дам 11 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2*7=14км.............
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