Карбон обчислить число нейтронив
Химия
Карбон обчислить число нейтронив
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Гость:
Карбон-углерод-С;число нейтронов равно 6
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