Допиши предложения. Пришла,,,,,,Белка надела теплую......Лиса приготовила.........Там она сделала себе постельку.Только ходит и воет по лесу голодный .....Он ищет...... Дописать в конце текста 2-3 предложения
Русский язык
Допиши предложения. Пришла,,,,,,Белка надела теплую......Лиса приготовила.........Там она сделала себе постельку.Только ходит и воет по лесу голодный .....Он ищет...... Дописать в конце текста 2-3 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла зима. Белка надела теплую шубку.Она спряталась в теплом дубле. Лиса приготовила себе дом. Там она сделала себе постельку. Только ходит и воет по лесу голодный волк. Он замер и голоден. Волк никак не может найти себе еду и жилье.
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