Что объединяет понятия? Что объединяет понятия Семья, родственники, дошкольные товарищи, учителя начальных классов школы?
Обществознание
Что объединяет понятия? Что объединяет понятия Семья, родственники, дошкольные товарищи, учителя начальных классов школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все они с самого детства влияют на нас, формируя нашу личность. С ними мы совершаем свои первые ошибки, учимся чему-то новому, они закладывают в нас начальную ступень к восприятию мира.
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