Что объединяет понятия? Что объединяет понятия Семья, родственники, дошкольные товарищи, учителя начальных классов школы?

Обществознание
Что объединяет понятия? Что объединяет понятия Семья, родственники, дошкольные товарищи, учителя начальных классов школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все они с самого детства влияют на нас, формируя нашу личность. С ними мы совершаем свои первые ошибки, учимся чему-то новому, они закладывают в нас начальную ступень к восприятию мира.
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