Помогите) В одно и тоже направления вышли два мальчика. 1 мальчик дошёл до назначения пути он шёл 93 км в час 17часов 2 мальчик увидел своего друга и стало 3 мальчика \ 3 мальчик догнал 2 мальчика Дошёл ли 2 и 3 мальчик уз...
Математика
Помогите) В одно и тоже направления вышли два мальчика. 1 мальчик дошёл до назначения пути он шёл 93 км в час 17часов 2 мальчик увидел своего друга и стало 3 мальчика \ 3 мальчик догнал 2 мальчика Дошёл ли 2 и 3 мальчик узнай..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да 2 дощел за 16 км а 3 за 12км
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