Помогите) В одно и тоже направления вышли два мальчика. 1 мальчик дошёл до назначения пути он шёл 93 км в час 17часов 2 мальчик увидел своего друга и стало 3 мальчика \ 3 мальчик догнал 2 мальчика Дошёл ли 2 и 3 мальчик уз...

Математика

Помогите) В одно и тоже направления вышли два мальчика. 1 мальчик дошёл до назначения пути он шёл 93 км в час 17часов 2 мальчик увидел своего друга и стало 3 мальчика \ 3 мальчик догнал 2 мальчика Дошёл ли 2 и 3 мальчик узнай..

Автор: Гость