Решите пожалуйста. Тело движется прямолинейно равноускоренно с ускорением 0,8 м/??2. Какое расстояние оно пройдёт через 5с после начала движения,если начальная скорость равна нулю. дано: найти : s-? решение: ответ:

Физика

Решите пожалуйста. Тело движется прямолинейно равноускоренно с ускорением 0,8 м/??2. Какое расстояние оно пройдёт через 5с после начала движения,если начальная скорость равна нулю. дано: найти : s-? решение: ответ:

Автор: Гость