Решите пожалуйста. Тело движется прямолинейно равноускоренно с ускорением 0,8 м/??2. Какое расстояние оно пройдёт через 5с после начала движения,если начальная скорость равна нулю. дано: найти : s-? решение: ответ:
Физика
Решите пожалуйста. Тело движется прямолинейно равноускоренно с ускорением 0,8 м/??2. Какое расстояние оно пройдёт через 5с после начала движения,если начальная скорость равна нулю. дано: найти : s-? решение: ответ:
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S=att/2=0.8x25/2=10м
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