Как сократить дробь 2 восьмых 3 двенадцатых 10 вторых 6 30 и 15 60 ых 88 33 две 2/100; 50/100
Математика
Как сократить дробь 2 восьмых 3 двенадцатых 10 вторых 6 30 и 15 60 ых 88 33 две 2/100; 50/100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/8=1/4 10/2=5/1=5 6/30=3/10 15/60=5/12
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