Как сократить дробь 2 восьмых 3 двенадцатых 10 вторых 6 30 и 15 60 ых 88 33 две 2/100; 50/100

Математика

Как сократить дробь 2 восьмых 3 двенадцатых 10 вторых 6 30 и 15 60 ых 88 33 две 2/100; 50/100

Автор: Гость