2 вариант через 25с после движения спидометр автомобиля показал скорость движения 36км/ч с каким среднем ускорением двигался автомобиль?

Физика
2 вариант через 25с после движения спидометр автомобиля показал скорость движения 36км/ч с каким среднем ускорением двигался автомобиль?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = 25 c v0 = 0 м/с v =36 км/ч= (36*1000/3600) = 10 м/с среднее ускорение  a = (v-v0) / t = (10 -0) / 25 = 10 /25 = 0.4 м/с2 v(t) = v0 +at = 0.4t
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