2 вариант через 25с после движения спидометр автомобиля показал скорость движения 36км/ч с каким среднем ускорением двигался автомобиль?

Физика

2 вариант через 25с после движения спидометр автомобиля показал скорость движения 36км/ч с каким среднем ускорением двигался автомобиль?

Автор: Гость