Сравнительные свойства тяжелой и легкой воды
Химия
Сравнительные свойства тяжелой и легкой воды
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Гость:
Внешне H2O и D2O ничем не различаются - это бесцветные жидкости, без запаха и вкуса. D2O - более вязкая, чем обычная вода, неограниченно с ней смешивается. Растворяющая способность ниже чем у Н2О. Химические свойства одинаковы, но с тяжелой водой протекают медленнее. Содержится в природных водах в соотношении 1:5500.
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