Что такое решето эратосфена?10 придложений не меньше
Математика
Что такое решето эратосфена?10 придложений не меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решето Эратосфена-способ нахождения всех простых чисел, меньше или равных заданному числу N. Состоит он в следующем: выписываются все натуральные числа от 2 до N,из них вычёркивают каждое второе число, после простого числа 2. Первым незачёркнутым остаётся число 3. Вычёркиваем каждое третье число после 3(притом и уже зачёркнутые) . Следующее простое число стоит первым 5. Зачёркиваем каждое пятое, после пятёрки. Ну и так далее. Останутся только простые числа.
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