Какие материалы,оборудование используют пожарные,продавцы,швеи,повары в работе
Окружающий мир
Какие материалы,оборудование используют пожарные,продавцы,швеи,повары в работе
Ответ(ы) на вопрос:
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Пожарники-шланги,огнетушители Продавцы-пакеты,калькулятор Швеи-нитки,ткань,иголки,пуговицы Повары-поварешка,каструли,специи
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